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Бобровский высказался о жёсткой игре против него во встрече Кубка Стэнли с «Каролиной»

Бобровский высказался о жёсткой игре против него во встрече Кубка Стэнли с «Каролиной»
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о жёсткой игре против него во встрече серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

«Всё в порядке, это плей-офф. Они пытаются залезть под кожу, но я просто сосредоточен на своих делах», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

В ночь с 20 на 21 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии со счётом 1-0.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 08:30 (pp)     0:2 Экблад (Родригес) – 12:29     1:2 Ахо (Джарвис, Свечников) – 19:44     1:3 Грир (Миккола, Носек) – 23:33     1:4 Беннетт (Родригес, Вераге) – 46:08 (pp)     1:5 Луостаринен (Носек, Форслинг) – 54:55     2:5 Блейк (Джарвис, Гостисбер) – 56:19 (pp)    
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