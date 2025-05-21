Бобровский высказался о жёсткой игре против него во встрече Кубка Стэнли с «Каролиной»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о жёсткой игре против него во встрече серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

«Всё в порядке, это плей-офф. Они пытаются залезть под кожу, но я просто сосредоточен на своих делах», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

В ночь с 20 на 21 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии со счётом 1-0.