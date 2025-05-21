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Локомотив — Трактор: во сколько начало пятого матча финала плей-офф КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Трактор»: во сколько начало матча серии плей-офф, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 21 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор». Счёт в серии — 3-1 в пользу железнодорожников. Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажут «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Трактор» 21 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

«Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 одержал победы над «Торпедо» (4-0), «Авангардом» (4-3) и «Салаватом Юлаевым» (4-1). Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша плей-офф КХЛ одолел владивостокский «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.

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