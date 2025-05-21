The Athletic назвал главного претендента на победу в Кубке Стэнли — 2025

Журналисты сайта The Athletic оценили шансы команд НХЛ в полуфинальных парах Кубка Стэнли — 2025 и назвали главного фаворита на победу в плей-офф.

Так, в серии «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» предпочтение отдаётся «звёздам». Вероятность их победы оценивается в 77,4%. Отмечается, что самым вероятным сценарием является проведение всех семи игр в серии.

В противостоянии «Каролины Харрикейнз» и «Флориды Пантерз» журналисты сайта предполагают, что победу одержат «пантеры» с вероятностью в 61,2%. Издание ожидает как минимум шести встреч в серии.

Главным претендентом на победу в Кубке Стэнли — 2025 журналисты The Athletic считают «Даллас» (64,5%), на второй строчке — «Эдмонтон» (22,6%), третье место — «Флорида» и «Каролина» (по 6,5%).