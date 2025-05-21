Журналист The Athletic: выглядит так, будто Свечников намеренно ударил Бобровского

Журналист The Athletic Джесси Грейнджер высказался о моменте первого матча серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз», где нападающий «ураганов» Андрей Свечников ударил коленом вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в голову на пятаке «пантер».

«Выглядит так, будто Свечников намеренно ударил Бобровского коленом в голову, и на это определённо стоит обратить внимание.

Я не вижу, чем это отличается от ударов локтем в голову, которые, как мы видим, регулярно приводят к дисквалификации», — написал Грейнджер на своей странице в социальной сети Х.