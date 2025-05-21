Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: все козыри «Трактор» уже выложил, не ясно, в чём он ещё может прибавить

Крикунов: все козыри «Трактор» уже выложил, не ясно, в чём он ещё может прибавить
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил шансы «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» при счёте 1-3.

«Все козыри Челябинск уже выложил, и совершенно не ясно, в чём он ещё может прибавить. Бенуа Гру совершенно прав, когда говорит, что нынешний «Локомотив» строился четыре года. Конечно, такой срок — не гарантия успеха, но Никитин очень методично и последовательно прививал свою систему Ярославлю. Его команда не паникует, действует в своей манере, дисциплинированно ведёт себя в обороне и атаке, Исаев не допускает явных ляпов, а Радулов придал нужного духа и эмоций, ведя ребят за собой. Такие системные команды, как «Локомотив», не отпускают преимущество 3-1 в серии», — цитирует Крикунова «Известия».

Сегодня, 21 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор».

Матч «Локомотив» — «Трактор» 21 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
Материалы по теме
«Серии с «Авангардом» научили не быть дураками». В «Локомотиве» готовы добивать «Трактор»?
«Серии с «Авангардом» научили не быть дураками». В «Локомотиве» готовы добивать «Трактор»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android