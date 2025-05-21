Крикунов: все козыри «Трактор» уже выложил, не ясно, в чём он ещё может прибавить

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил шансы «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» при счёте 1-3.

«Все козыри Челябинск уже выложил, и совершенно не ясно, в чём он ещё может прибавить. Бенуа Гру совершенно прав, когда говорит, что нынешний «Локомотив» строился четыре года. Конечно, такой срок — не гарантия успеха, но Никитин очень методично и последовательно прививал свою систему Ярославлю. Его команда не паникует, действует в своей манере, дисциплинированно ведёт себя в обороне и атаке, Исаев не допускает явных ляпов, а Радулов придал нужного духа и эмоций, ведя ребят за собой. Такие системные команды, как «Локомотив», не отпускают преимущество 3-1 в серии», — цитирует Крикунова «Известия».

Сегодня, 21 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор».