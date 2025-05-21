Фетисов ответил на слова Ирбе, который выступил против участия сборной России на ЧМ и ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на слова бывшего голкипера Артура Ирбе, который выступил против участия сборной России на международных соревнованиях.

«Я не знаю, что происходит в голове у всех этих ребят. Пусть он вернёт обратно золотые медали чемпионатов мира (выигранные в составе сборной СССР) и останется просто Артуром Ирбе. Без всяких званий. Да, он был членом нашей команды, как и все остальные ребята. И тогда у него никаких подобных высказываний не было, к тому же он хорошо говорил по-русски. Если бы он тогда говорил про всё, что связано с нашей страной, то это вызвало бы больше уважения. Чем сейчас, когда всё подобное против России исходит из всех углов. Это некрасиво.

У меня возникает только чувство какой-то жалости к этим ребятам. Рано или поздно мы вернёмся на международную арену, и я не знаю, что они, все вместе взятые, будут говорить после этого. Мне действительно жаль этих ребят», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».