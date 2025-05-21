«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Никитой Шашковым

«Автомобилист» заключил новый однолетний контракт с 26-летним нападающим Никитой Шашковым. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Никита пополнил состав команды зимой прошлого года и провёл за «Автомобилист» 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 9 (1+8) очков. Также на его счету семь встреч в Кубке Гагарина без набранных очков.

Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

Ранее стало известно, что защитник Евгений Кашников продолжит выступать за «Автомобилист».