Крикунов — Майорову: если не будем учить игроков творить, то хоккей будет низкого уровня

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов продолжил дискуссию с ветераном Борисом Майоровым о финальной серии МХЛ МХК «Спартак» — «СКА-1946» (3-2) и моделях игры этих команд.

«Очень уважаю Бориса Александровича, всегда с интересом изучал его мнение. Хочу пояснить, что имел в виду.

Тренировка всегда зависит от системы игры. То, что ты делаешь на тренировке, моделирует то, что ты хочешь видеть в игре. Сейчас очень сильно отличается тренировочной процесс от того, что было в СССР. Тогда было мало игр и много тренировок. Сейчас только в регулярном чемпионате МХЛ больше 50 игр. А игрок по большей части развивается именно в матче. Было в наше время даже выражение такое «король тренировок», когда на занятиях у хоккеиста всё идёт, получается, а в матче его вообще не видно. Чем чаще хоккеист играет, чем больше у него игрового времени, тем больше он развивается, принимает правильные решения.

Когда стиль игры заточен на оборону, хоккеисты чаще действуют без шайбы. И когда это происходит со взрослым игроком – ладно. Это не так интересно зрителям, но ради результата можно потерпеть: и болельщикам, и самим игрокам, которые получают большие деньги.

В МХЛ – это ещё юноши, им до больших денег ещё далеко. Хоккеист всю игру без шайбы, он не учится играть в хоккей, создавать, созидать. И если мы в юном возрасте не будем учить хоккеистов творить на льду, то и хоккей у нас будет соответствующий, низкого уровня. Те же финны не играют в оборонительный хоккей на юниорском и молодёжном уровнях, поэтому и игроки у них все обученные. И при этом не стоит забывать, что население Финляндии — лишь пять миллионов человек…

Борис Александрович правильно сказал, что мы проиграли финнам во многих ключевых турнирах: и все эти разы мы играли в их хоккей, закрытый, с минимум созидания, и каждый раз им проигрывали. И на Олимпиаде 2014 года, и в 2022-м. Можно вспомнить и ЧМ-2019, когда у нас было полно звёзд, но всё решил один гол финна Антиллы, который никогда звездой не был», — сказал Крикунов «Чемпионату».