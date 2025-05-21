Крикунов: нецензурные кричалки на глазах руководителей КХЛ и МХЛ — это низко

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поддержал наставника «СКА-1946» Германа Титова, который на послематчевой пресс-конференции отметил хамское поведение фанатов «Спартака» в пятом матче финальной серии МХЛ, а также их оскорбительные кричалки в адрес команды соперника.

«Я не собираюсь комментировать судейство, хотя тут, поверьте, есть о чём поговорить, когда команда теряет своего форварда, а судьи при этом, находясь не так далеко от эпизода, даже не обращают внимания на очевидный толчок на борт со стороны спартаковца. Я в хоккее больше 60 лет, и, поверьте, на моей памяти было немало случаев, когда из-за подобных эпизодов игроки завершали карьеру и имели в дальнейшем большие проблемы со здоровьем. Дай бог здоровья Сураеву.

Я бы обратил внимание но то, что сказал Герман Титов на пресс-конференции. Он абсолютно прав, раскритиковав фанатов «Спартака». Можно как угодно относиться к клубу, но оскорбительные кричалки, в том числе и нецензурные, в адрес команды соперников — это низко. И всё это происходило на глазах руководителей КХЛ и МХЛ, которые смотрели за игрой из ложи. Фанаты «Спартака» проявляют своё бескультурье уже не в первый раз. При этом действия остаются безнаказанными. Так не должно продолжаться, ведь на трибуны приходят зрители с детьми. Оставлять такое хамское поведение безнаказанным никак нельзя. Лига должна обратить на это внимание и наказать столичный клуб за хамское поведение своих фанатов», — сказал Крикунов «Чемпионату».