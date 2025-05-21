«Есть нерв, конфликт, зрелище». Юрзинов-старший — о финальной серии Кубка Гагарина

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» (3-1).

— С обеих сторон летят искры, видим агрессивный и даже злой хоккей в исполнении команд. Рад за Игоря Никитина, который в своё время прошёл через институт сборных России и состоялся как тренер.

Пока со стороны североамериканского штаба «Трактора» ответов для «Локомотива» мы не видим. Кстати, меня удивляет, что канадскому тренеру разрешили окружить себя ассистентами-соотечественниками. В своё время работал в Швейцарии, Финляндии, везде условие было одно – берёшь помощниками местных специалистов и их выращиваешь! А тут в таком намоленном хоккейном городе, как Челябинск, не нашли даже ассистентов. Удивительно!

— Как оцените уровень финала КХЛ?

— Есть нерв, есть конфликт, есть зрелище. Много обороны, приёмов на грани фола. Плюс хорошая картинка, аншлаги. Очевидно, что уже как минимум выполнена норма по грубой игре, столкновениям, травмам. Хочется видеть больше чистой игры, комбинаций, красивых голов, всё-таки именно это в традициях нашего хоккея. И именно это двигает нашу школу вперёд, — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

Сегодня, 21 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор».