Алексей Жамнов оценил игру нападающего «Каролины» Андрея Свечникова

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игре российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Когда я его видел несколько лет назад вживую в НХЛ, было понятно, что у него большой потенциал (в 2021 году Жамнов в качестве главного тренера сборной России посещал матчи НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Для меня его нынешнее выступление — не сюрприз. Наоборот, я рад, что он прогрессирует и сейчас один из лучших в плей-офф», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Напомним, Андрей Свечников вышел на чистое первое место среди игроков из России по количеству очков, набранных в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.