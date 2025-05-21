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Алексей Жамнов оценил игру нападающего «Каролины» Андрея Свечникова

Алексей Жамнов оценил игру нападающего «Каролины» Андрея Свечникова
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игре российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Когда я его видел несколько лет назад вживую в НХЛ, было понятно, что у него большой потенциал (в 2021 году Жамнов в качестве главного тренера сборной России посещал матчи НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Для меня его нынешнее выступление — не сюрприз. Наоборот, я рад, что он прогрессирует и сейчас один из лучших в плей-офф», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Напомним, Андрей Свечников вышел на чистое первое место среди игроков из России по количеству очков, набранных в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

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