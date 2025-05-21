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Минское «Динамо» продлило контракт с вратарём Василием Демченко

Минское «Динамо» продлило контракт с вратарём Василием Демченко
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Минское «Динамо» продлило контракт с вратарём Василием Демченко. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

В регулярном сезоне за команду Демченко провёл 28 матчей, отразив 93,3% бросков. Его коэффициент надёжности составил 1,71. В Кубке Гагарина — 2025 Василий сыграл в 10 матчах при 92,3% отражённых бросков и с коэффициентом надёжности 2,29. Демченко стал первым вратарём в истории минского «Динамо», сыгравшим «на ноль» в плей-офф.

Напомним, в плей-офф КХЛ «Динамо» проиграло «Трактору» в серии 1/4 финала со счётом 1-4. Белорусская команда показала лучший результат за всё время участия в КХЛ.

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