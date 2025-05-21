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Новичок «Миннесоты» Данила Юров назвал свою цель на первый сезон в НХЛ

Новичок «Миннесоты» Данила Юров назвал свою цель на первый сезон в НХЛ
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Российский новичок «Миннесоты Уайлд» нападающий Данила Юров рассказал о своей цели на первый сезон в Национальной хоккейной лиге.

«Главная цель — заслужить место в составе и остаться там. Я хочу совершенствоваться во всех областях — стать сильнее физически, лучше понимать игру и развивать все свои навыки. Я сосредоточен на том, чтобы становиться лучше каждый день и работать над собой. Посмотрим, куда это меня приведёт в конце сезона. Я действую по одному дню за раз. Я делаю всё постепенно.

Я готов играть в АХЛ, если потребуется, безусловно. Я готов принять любые вызовы, которые встанут на моём пути. Если бы я не был готов, то не было бы смысла сюда приезжать», — приводит слова Юрова RG.

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