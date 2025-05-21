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Умер чемпион ВХЛ и МХЛ, бывший нападающий «Металлурга» Кирилл Лебедев

Умер чемпион ВХЛ и МХЛ, бывший нападающий «Металлурга» Кирилл Лебедев
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Сегодня, 21 мая, не стало бывшего игрока магнитогорского «Металлурга» Кирилла Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

«Воспитанник магнитогорского хоккея скончался на 34-м году жизни. По ходу карьеры нападающий выступал за «Металлург-2», «Стальных Лисов», магнитогорский «Металлург», а также за другие клубы КХЛ и ВХЛ. Вместе со «Стальными Лисами» Кирилл становился чемпионом МХЛ, а в составе новокузнецкого «Металлурга» выигрывал золотые медали чемпионата ВХЛ.

Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Кирилла», — сказано в сообщении магнитогорской команды.

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