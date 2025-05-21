Президент КХЛ Морозов высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» (3-1).

«Серия «Локомотива» и «Трактора» — это именно то, за что мы любим хоккей. В этом финале на льду есть всё: жёсткая борьба, красивые голы, страстная и непредсказуемая игра. Ярославль ведёт в финале 3-1 перед пятой игрой серии, но челябинская команда уже не раз в этом плей-офф доказывала, что она может спастись даже в самой сложной ситуации. Уверен, что «Трактор» не собирается сдаваться, поэтому в пятом матче нас ждёт яркое и увлекательное противостояние. С нетерпением ждём продолжения серии!» — приводит слова Морозова «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 21 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт пятая встреча финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в которой местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор».