Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с защитником Семёном Ибрагимовым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение носит двусторонний характер и действует до 31 мая 2027 года.

В системе «Сочи» 22-летний защитник провёл пять сезонов. Два сезона Семён Ибрагимов играл в подмосковном «Капитане» (МХЛ), а затем в сезоне-2022/2023 дебютировал в КХЛ. В главной лиге страны на его счету 73 матча, в которых он набрал 11 (2+9) очков при среднем игровом времени 11 минут 55 секунд. Весной нынешнего года защитник был вызван в расположение команды «Россия 25» для участия в традиционном туре сборной.

В прошедшем регулярном сезоне сочинский клуб занял последнее место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.