Вильям Нюландер присоединится к сборной Швеции на ЧМ и будет готов играть в четвертьфинале
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер присоединится к сборной Швеции на чемпионате мира 2025 года. Как сообщает пресс-служба шведской федерации хоккея, форвард сегодня, 21 мая, прибудет в расположение сборной и будет готов к четвертьфинальному матчу со сборной Чехии.
Встреча с чешской сборной пройдёт 22 мая и начнётся в 21:20 мск. Игра пройдёт в Стокгольме, Швеция, на стадионе «Авичи-Арена».
ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Вильям Нюландер провёл в регулярном чемпионате все 82 встречи, в которых набрал 84 (45+39) очка. В плей-офф на счету шведского нападающего 15 (6+9) очков в 13 матчах.
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