Перенесено время начала шестого матча финальной серии МХЛ между «СКА-1946» и МХК «Спартак»

Перенесено время начала шестого матча финальной серии МХЛ между «СКА-1946» и МХК «Спартак». Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, в связи с организацией прямой ТВ-трансляции лигой принято решение о переносе времени начала шестой встречи финала Кубка Харламова с 19:00 на 19:45 мск.

«Мы всё так же ждём всех! Двери Ледового откроются чуть позже – не в 17:30, а в 18:15 мск, а автограф-сессия стартует в 18:45 мск. Все проданные ранее билеты действительны», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, в первых трёх встречах сильнее были красно-белые (2:1, 5:3, 3:1), в четвёртой игре армейцы победили со счётом 4:3. Пятая игра осталась за «СКА-1946» со счётом 2:1.