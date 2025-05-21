Форвард «Флориды» рассказал, почему считает Бобровского великолепным вратарём

Нападающий «Флориды Пантерз» Эй Джей Грир высказался об игре российского голкипера Сергея Бобровского и отметил его ежедневные тренировки.

«Этот парень много тренируется. Он проводит время в волновом бассейне. У него есть вся эта безумная рутина. Просто удивительно наблюдать, как он выполняет это изо дня в день. Обычный человек устал бы, и в один прекрасный день он бы не захотел этого делать. А этот парень просто ежедневно занимается своим делом, и, я думаю, именно поэтому он такой замечательный вратарь.

Он невероятен. Умение делать то, что он делает, с учётом давления и всего остального в плей-офф, делать большие сейвы, когда мы не всегда показываем свою лучшую игру — это огромная часть того, почему мы выигрываем матчи. У меня не хватает слов, чтобы описать Боба. Он просто настоящий профессионал, замечательный человек и просто боец на льду», — цитирует Грира Sportsnet.