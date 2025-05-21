Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Флориды» рассказал, почему считает Бобровского великолепным вратарём

Форвард «Флориды» рассказал, почему считает Бобровского великолепным вратарём
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Эй Джей Грир высказался об игре российского голкипера Сергея Бобровского и отметил его ежедневные тренировки.

«Этот парень много тренируется. Он проводит время в волновом бассейне. У него есть вся эта безумная рутина. Просто удивительно наблюдать, как он выполняет это изо дня в день. Обычный человек устал бы, и в один прекрасный день он бы не захотел этого делать. А этот парень просто ежедневно занимается своим делом, и, я думаю, именно поэтому он такой замечательный вратарь.

Он невероятен. Умение делать то, что он делает, с учётом давления и всего остального в плей-офф, делать большие сейвы, когда мы не всегда показываем свою лучшую игру — это огромная часть того, почему мы выигрываем матчи. У меня не хватает слов, чтобы описать Боба. Он просто настоящий профессионал, замечательный человек и просто боец на льду», — цитирует Грира Sportsnet.

Материалы по теме
«Флорида»! Бобровский! Чемпион НХЛ начал полуфинал Кубка Стэнли с уверенной победы
Видео
«Флорида»! Бобровский! Чемпион НХЛ начал полуфинал Кубка Стэнли с уверенной победы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android