«Иди ***, собака!» Видео потасовки Глотова и Радулова в конце четвёртого матча финала КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном YouTube-канале опубликовала видеозапись с камер, расположенных на шлемах судей. После окончания четвёртого матча серии финала Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом» на льду вспыхнула потасовка между хоккеистами команд. Всё началось с конфликта между форвардом «Трактора» Василием Глотовым и нападающим «Локомотива» Александром Радуловым.
Глотов нецензурно выразился в адрес Радулова и назвал его «собакой». После чего Александр схватил оппонента за визор, а форвард «Трактора» Чарльз Робинсон ударил его перчаткой по лицу. Затем на видео попал диалог между Радуловым и одним из главных арбитров встречи, где форвард «Локомотива» жаловался на удар по лицу. Данный фрагмент видеозаписи начинается на отметке в 18:15.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
- 21 мая 2025
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