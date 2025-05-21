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Маклин Селебрини рассказал об общении с Сидни Кросби во время чемпионата мира

Маклин Селебрини рассказал об общении с Сидни Кросби во время чемпионата мира
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини рассказал об общении с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во время чемпионата мира. Оба хоккеиста выступают за сборную Канады и играют в одном звене. Селебрини 18 лет, Кросби — 37.

«Сначала я назвал его мистером Кросби. Но он сразу же меня поправил: просто Сид», – цитирует Селебрини Sports Illustrated.

Канадская сборная заняла первое место в группе А. В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная Канады сыграет с Данией. Встреча состоится 22 мая. Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 9 по 25 мая.

Напомним, Селебрини провёл свой первый сезон в НХЛ в составе «Шаркс».

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