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«Все нормальные мужики не смотрят эту хрень». Фетисов — о трансляции матчей ЧМ по хоккею

«Все нормальные мужики не смотрят эту хрень». Фетисов — о трансляции матчей ЧМ по хоккею
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в очередной раз негативно высказался о трансляциях матчей чемпионата мира в условиях СВО и отстранения сборной России от международных соревнований.

«Для меня не существует ЧМ, откуда выгоняют наших ребят, как собак. Закрытая тема. Кто это может смотреть? Какие специалисты там чему научатся? Нечему, всё от лукавого. Нашим детям там нечему учиться, пусть на наших ребят смотрят. Все нормальные мужики, думаю, меня поддерживают и не смотрят эту хрень», — цитирует Фетисова Odds.ru.

В данный момент ЧМ-2025 проходит в Швеции и Дании. 22 мая состоятся четвертьфинальные матчи турнира.

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