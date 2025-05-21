Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тенденция не очень хорошая». Глава РУСАДА — о положительных допинг-пробах хоккеистов ЦСКА

«Тенденция не очень хорошая». Глава РУСАДА — о положительных допинг-пробах хоккеистов ЦСКА
Комментарии

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о положительных допинг-пробах хоккеистов ЦСКА — Владислава Каменева и Никиты Седова. Оба игрока были отстранены до полного разбирательства. В обеих пробах хоккеистов обнаружили мельдоний.

«На данный момент комментировать эти дела не могу, потому что проходит процедура обработки результатов. Тенденция со стороны игровых видов спорта и спортсменов высокого уровня не очень хорошая. В этом году мы хотим подчеркнуть, что те виды спорта, которые ранее не отличались большим количеством положительных допинговых результатов, к сожалению, показывают не очень хорошие результаты», — цитирует Логинову «РИА Новости».

Материалы по теме
«Какое-то недоразумение». Есмантович — о пойманных на допинге Каменеве и Седове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android