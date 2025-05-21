«Тенденция не очень хорошая». Глава РУСАДА — о положительных допинг-пробах хоккеистов ЦСКА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о положительных допинг-пробах хоккеистов ЦСКА — Владислава Каменева и Никиты Седова. Оба игрока были отстранены до полного разбирательства. В обеих пробах хоккеистов обнаружили мельдоний.

«На данный момент комментировать эти дела не могу, потому что проходит процедура обработки результатов. Тенденция со стороны игровых видов спорта и спортсменов высокого уровня не очень хорошая. В этом году мы хотим подчеркнуть, что те виды спорта, которые ранее не отличались большим количеством положительных допинговых результатов, к сожалению, показывают не очень хорошие результаты», — цитирует Логинову «РИА Новости».