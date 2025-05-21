«Локомотив» — «Трактор»: составы команд на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина

Сегодня, 21 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор». Счёт в серии — 3-1 в пользу железнодорожников. Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны составы команд.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Трактор»

«Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 одержал победы над «Торпедо» (4-0), «Авангардом» (4-3) и «Салаватом Юлаевым» (4-1). Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша плей-офф КХЛ одолел владивостокский «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.