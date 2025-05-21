Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина выразила поддержку ярославскому «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». В эти минуты проходит пятый матч серии, в которой ярославцы ведут со счётом 3-1 и находятся в одной победе от завоевания трофея. После первого периода счёт не открыт.

«Локомотив, только вперёд! Ярославль, родной мой город. Я с вами!» — написала Мизулина в своём телеграм-канале.

Напомним, «Локомотив» ещё ни разу в своей истории не выигрывал Кубок Гагарина. Для ярославского клуба текущий финал является третьим в клубной истории.