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Екатерина Мизулина выразила поддержку ярославскому «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина

Екатерина Мизулина выразила поддержку ярославскому «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина
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Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина выразила поддержку ярославскому «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». В эти минуты проходит пятый матч серии, в которой ярославцы ведут со счётом 3-1 и находятся в одной победе от завоевания трофея. После первого периода счёт не открыт.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)    

«Локомотив, только вперёд! Ярославль, родной мой город. Я с вами!» — написала Мизулина в своём телеграм-канале.

Напомним, «Локомотив» ещё ни разу в своей истории не выигрывал Кубок Гагарина. Для ярославского клуба текущий финал является третьим в клубной истории.

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