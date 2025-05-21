Гернат мощным броском от синей линии открыл счёт в пятом матче финала Кубка Гагарина
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу «Локомотива».
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)
Первое же удаление во встрече оказалось реализовано. Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв неаккуратно сыграл и получил две штрафные минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Вбрасывание выиграл «Локомотив», и защитник Мартин Гернат мощным броском от синей линии поразил верхний угол ворот Зака Фукале.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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