Гернат мощным броском от синей линии открыл счёт в пятом матче финала Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу «Локомотива».

Первое же удаление во встрече оказалось реализовано. Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв неаккуратно сыграл и получил две штрафные минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Вбрасывание выиграл «Локомотив», и защитник Мартин Гернат мощным броском от синей линии поразил верхний угол ворот Зака Фукале.

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