«Локомотив» ведёт у «Трактора» после второго периода пятого матча финала Кубка Гагарина
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После второго периода — счёт 1:0 в пользу «Локомотива».
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)
В середине второго периода счёт в матче открыл защитник «Локомотива» Мартин Гернат. Вбрасывание выиграл «Локомотив», и Гернат мощным броском от синей линии поразил верхний угол ворот Зака Фукале.
Отметим, что текущий счёт в финальной серии 3-1 в пользу ярославского клуба. В случае победы в сегодняшнем матче «Локомотив» впервые в своей истории станет обладателем Кубка Гагарина.
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