«Локомотив» ведёт у «Трактора» после второго периода пятого матча финала Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После второго периода — счёт 1:0 в пользу «Локомотива».

В середине второго периода счёт в матче открыл защитник «Локомотива» Мартин Гернат. Вбрасывание выиграл «Локомотив», и Гернат мощным броском от синей линии поразил верхний угол ворот Зака Фукале.

Отметим, что текущий счёт в финальной серии 3-1 в пользу ярославского клуба. В случае победы в сегодняшнем матче «Локомотив» впервые в своей истории станет обладателем Кубка Гагарина.