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«Химик» одержал первую победу над «Торпедо-Горький» в финальной серии плей-офф ВХЛ

«Химик» одержал первую победу над «Торпедо-Горький» в финальной серии плей-офф ВХЛ
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл третий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России, в котором «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) принимал на своём льду «Химик» (Воскресенск). Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Воскресенцы сократили отставание в серии до минимума – 1-2.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . Финал. 3-й матч
21 мая 2025, среда. 19:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Химик
Воскресенск
0:1 Пашин (Усманов) – 03:46 (5x5)     0:2 Соболев (Усманов, Корбит) – 07:45 (5x5)     1:2 Опалев – 19:31 (5x4)     1:3 Пивчулин (Корбит, Соколов) – 41:02 (5x5)     2:3 Конюшков – 59:02 (5x5)     2:4 Пашин – 59:14 (en)    

Голами в составе «Химика» отметились Александр Пашин (дубль), Даниил Соболев, Данил Пивчулин. В составе «Торпедо-Горький» шайбы забросили Роман Опалев и Богдан Конюшков.

Первые две встречи серии в Воскресенске выиграло «Торпедо-Горький». Четвёртый матч серии вновь пройдёт в Нижнем Новгороде 23 мая.

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