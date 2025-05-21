«Химик» одержал первую победу над «Торпедо-Горький» в финальной серии плей-офф ВХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл третий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России, в котором «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) принимал на своём льду «Химик» (Воскресенск). Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Воскресенцы сократили отставание в серии до минимума – 1-2.

Голами в составе «Химика» отметились Александр Пашин (дубль), Даниил Соболев, Данил Пивчулин. В составе «Торпедо-Горький» шайбы забросили Роман Опалев и Богдан Конюшков.

Первые две встречи серии в Воскресенске выиграло «Торпедо-Горький». Четвёртый матч серии вновь пройдёт в Нижнем Новгороде 23 мая.