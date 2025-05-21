«Локомотив» обыграл «Трактор» в пятом матче финала и стал обладателем Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Первый период завершился без заброшенных шайб. Во втором периоде «Локомотив» реализовал первое большинство в матче — броском от синей линии счёт открыл защитник Мартин Гернат с передачи Егора Сурина. На 54-й минуте защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер броском от синей линии сравнял счёт с передачи Александра Кадейкина. Встреча ушла в овертайм, где победу праздновали хоккеисты «Локомотива». Победный гол забил Максим Шалунов.

Напомним, «Локомотив» уступил в первом матче финальной серии со счётом 1:2, а затем выиграл четыре встречи подряд.