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Александр Овечкин показал дорогие часы, подаренные ему Малкиным и Кросби

Александр Овечкин показал дорогие часы, подаренные ему Малкиным и Кросби
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал дорогие часы, подаренные ему нападающими «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным и Сидни Кросби. Россиянин получил в подарок часы Rolex в честь своего рекорда по голам в НХЛ перед гостевым матчем регулярного чемпионата с «Питтсбургом».

«Потрясающий подарок от моих старых друзей, Жени и Сида! Спасибо, ребята!» — сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.

Напомним, россиянин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил шайбу и побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На данный момент на счету Овечкина 897 голов в регулярках НХЛ.

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