«Локомотив» впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Гагарина

В Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладтелями Кубка Гагарина. Ярославцы впервые в своей истории стали обладателями главного трофея КХЛ.

Отметим, что этот финал стал третьим для «Локомотива» в истории КХЛ. Предыдущие два ярославцы проиграли: в 2009 году «Ак Барсу» 3-4, а в 2024 году — «Металлургу» 0-4.

На пути к успеху команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).

Напомним, в 2011 году Ярославль постигла одна из самых страшных трагедий в истории российского спорта, когда весь основной состав «Локомотива» погиб в авиакатастрофе в местном аэропорту Туношна. Заново сформированная команда вернулась в КХЛ в сезоне-2012/2013.