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Пятый матч финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» ушёл в овертайм

Пятый матч финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» ушёл в овертайм
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После третьего периода счёт равный — 1:1, впереди овертайм.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

В середине второго периода счёт во встрече открыл защитник «Локомотива» Мартин Гернат. Вбрасывание выиграл «Локомотив», и Гернат мощным броском от синей линии поразил верхний угол ворот Зака Фукале. На 54-й минуте защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер броском от синей линии сравнял счёт с передачи Александра Кадейкина. Матч ушёл в овертайм.

Отметим, что текущий счёт в финальной серии – 3-1 в пользу ярославского клуба. В случае победы в сегодняшней встрече «Локомотив» впервые в своей истории станет обладателем Кубка Гагарина.

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