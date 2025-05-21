Пятый матч финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» ушёл в овертайм

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После третьего периода счёт равный — 1:1, впереди овертайм.
В середине второго периода счёт во встрече открыл защитник «Локомотива» Мартин Гернат. Вбрасывание выиграл «Локомотив», и Гернат мощным броском от синей линии поразил верхний угол ворот Зака Фукале. На 54-й минуте защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер броском от синей линии сравнял счёт с передачи Александра Кадейкина. Матч ушёл в овертайм.
Отметим, что текущий счёт в финальной серии – 3-1 в пользу ярославского клуба. В случае победы в сегодняшней встрече «Локомотив» впервые в своей истории станет обладателем Кубка Гагарина.
- 21 мая 2025
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