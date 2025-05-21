Команда МХК «Спартак» не смогла вылететь в Санкт-Петербург на 6-й матч финала плей-офф МХЛ

Игроки и тренерский штаб МХК «Спартак» не смогли вылететь в Санкт-Петербург на шестой матч финала плей-офф МХЛ. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

«По причине введения плана «Ковёр» в аэропортах Москвы чартер с молодёжной командой «Спартака» не смог вылететь сегодня, 21 мая, в Санкт-Петербург на шестой матч финальной серии Кубка Харламова. Наша команда провела больше пяти часов в аэропорту в ожидании разрешения на вылет. В данный момент хоккеисты, тренерский штаб и весь персонал МХК «Спартак» размещены в отеле. О сложившейся ситуации ХК «Спартак» Москва оперативно сообщает руководству МХЛ и ждёт дальнейшего решения лиги», — говорится в официальном заявлении пресс-службы МХК «Спартак».

Шестая встреча серии должна пройти 22 мая в Санкт-Петербурге и начаться в 19:45 мск.