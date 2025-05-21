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«Локомотив» стал восьмым обладателем Кубка Гагарина в истории КХЛ

«Локомотив» стал восьмым обладателем Кубка Гагарина в истории КХЛ
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В Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладтелями Кубка Гагарина. Ярославцы стали восьмым клубом в истории, который поднял над головой главный трофей КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

В разные годы чемпионами КХЛ становились «Ак Барс» (трижды), московское «Динамо» (дважды), «Салават Юлаев», «Металлург» Мг (трижды), СКА (дважды), ЦСКА (трижды) и «Авангард». Теперь к ним присоединился «Локомотив».

Напомним, в 2011 году Ярославль постигла одна из самых страшных трагедий в истории российского спорта, когда весь основной состав «Локомотива» погиб в авиакатастрофе в местном аэропорту Туношна. Заново сформированная команда вернулась в КХЛ в сезоне-2012/2013.

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