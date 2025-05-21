«Локомотив» стал восьмым обладателем Кубка Гагарина в истории КХЛ

В Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладтелями Кубка Гагарина. Ярославцы стали восьмым клубом в истории, который поднял над головой главный трофей КХЛ.

В разные годы чемпионами КХЛ становились «Ак Барс» (трижды), московское «Динамо» (дважды), «Салават Юлаев», «Металлург» Мг (трижды), СКА (дважды), ЦСКА (трижды) и «Авангард». Теперь к ним присоединился «Локомотив».

Напомним, в 2011 году Ярославль постигла одна из самых страшных трагедий в истории российского спорта, когда весь основной состав «Локомотива» погиб в авиакатастрофе в местном аэропорту Туношна. Заново сформированная команда вернулась в КХЛ в сезоне-2012/2013.