«Локомотив» стал восьмым обладателем Кубка Гагарина в истории КХЛ

В Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладтелями Кубка Гагарина. Ярославцы стали восьмым клубом в истории, который поднял над головой главный трофей КХЛ.
В разные годы чемпионами КХЛ становились «Ак Барс» (трижды), московское «Динамо» (дважды), «Салават Юлаев», «Металлург» Мг (трижды), СКА (дважды), ЦСКА (трижды) и «Авангард». Теперь к ним присоединился «Локомотив».
Напомним, в 2011 году Ярославль постигла одна из самых страшных трагедий в истории российского спорта, когда весь основной состав «Локомотива» погиб в авиакатастрофе в местном аэропорту Туношна. Заново сформированная команда вернулась в КХЛ в сезоне-2012/2013.
- 21 мая 2025
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