Никитин стал пятым тренером в истории КХЛ, выигравшим минимум два Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин во второй раз в своей карьере стал обладателем Кубка Гагарина. В первый раз специалист выиграл главный трофей Континентальной хоккейной лиги в 2019 году с ЦСКА. Никитин стал пятым тренером в истории КХЛ, взявшим минимум два Кубка Гагарина.
Другие четыре тренера: Зинэтула Билялетдинов – три трофея (все с «Ак Барсом»), Олег Знарок – три трофея (два с «Динамо» Москва, один – со СКА), Вячеслав Быков – два трофея (по одному со СКА и с «Салаватом Юлаевым») и Сергей Фёдоров – два трофея (оба с ЦСКА).
- 21 мая 2025
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