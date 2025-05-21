«Трактор» второй раз в истории клуба проиграл в финале КХЛ
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В Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладтелями Кубка Гагарина. Таким образом, челябинцы проиграли свой второй финал в истории КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4) 1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5) 2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)
Напомним, впервые «Трактор» вышел в финал Кубка Гагарина в 2013 году, где уступили трофей московскому «Динамо», проиграв серию 2-4.
На пути к этому финалу подопечные Бенуа Гру выбили из плей-офф «Адмирал» (4-2), также минское и московское «Динамо» (обе серии — 4-1). Примечательно, что первый матч финальной серии остался именно за «Трактором», однако ярославцы смогли выиграть четыре последующих и забрать титул.
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