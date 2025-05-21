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Никитин — третий тренер в истории КХЛ, завоевавший Кубок Гагарина с двумя разными клубами

Никитин — третий тренер в истории КХЛ, завоевавший Кубок Гагарина с двумя разными клубами
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин во второй раз в своей карьере стал обладателем Кубка Гагарина. В первый раз специалист выиграл главный трофей Континентальной хоккейной лиги в 2019 году с ЦСКА. Никитин — третий тренер в истории КХЛ, завоевавший Кубок Гагарина с двумя разными клубами.

Двое других тренеров с таким достижением: Олег Знарок три трофея (два с «Динамо» Москва, один со СКА) и Вячеслав Быков два трофея (по одному со СКА и с «Салаватом Юлаевым»).

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