В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Форвард пополнил состав ярославского клуба перед сезоном-2024/2025. Для Радулова этот Кубок Гагарина стал вторым в карьере.
Нападающий установил новый рекорд результативности для игроков старше 37 лет в плей-офф, набрав 16 (7+9) очков в 21 матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 21 мая 2025
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