Радулов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, выиграв чемпионство спустя 14 лет
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В Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина. Таким образом, звёздный нападающий ярославцев Александр Радулов взял свой второй чемпионский титул КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4) 1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5) 2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)
Напомним, своё первое чемпионство 38-летний Радулов выиграл в 2011 году вместе с уфимским «Салаватом Юлаевым». Также в России за свою карьеру он выступал за ЦСКА и «Ак Барс». В НХЛ Радулов защищал цвета «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз».
Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.
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