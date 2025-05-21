Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Радулов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, выиграв чемпионство спустя 14 лет

Радулов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, выиграв чемпионство спустя 14 лет
Комментарии

В Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина. Таким образом, звёздный нападающий ярославцев Александр Радулов взял свой второй чемпионский титул КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

Напомним, своё первое чемпионство 38-летний Радулов выиграл в 2011 году вместе с уфимским «Салаватом Юлаевым». Также в России за свою карьеру он выступал за ЦСКА и «Ак Барс». В НХЛ Радулов защищал цвета «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз».

Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.

Материалы по теме
«ЛОКОМОТИВ» — ЧЕМПИОН КХЛ! Бросок Шалунова в овертайме сделал Ярославль счастливым
«ЛОКОМОТИВ» — ЧЕМПИОН КХЛ! Бросок Шалунова в овертайме сделал Ярославль счастливым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android