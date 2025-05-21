Радулов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, выиграв чемпионство спустя 14 лет

В Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина. Таким образом, звёздный нападающий ярославцев Александр Радулов взял свой второй чемпионский титул КХЛ.

Напомним, своё первое чемпионство 38-летний Радулов выиграл в 2011 году вместе с уфимским «Салаватом Юлаевым». Также в России за свою карьеру он выступал за ЦСКА и «Ак Барс». В НХЛ Радулов защищал цвета «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз».

Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.