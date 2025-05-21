Роман Ротенберг поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Локомотив» с завоеванием первого в своей клубной истории Кубка Гагарина.

«Поздравляю «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина! Ярославль давно заслужил эту грандиозную победу – команда долго к ней шла, каждый год была в числе лидеров нашего хоккея, и наконец-то имеет полное право отпраздновать вместе со всем городом. На пути «Локомотива» было много испытаний, было страшное 7 сентября 2011-го, но вся страна знает, что Ярославль – хоккейный город, который заслуживает того, чтобы его болельщики тоже увидели, как родная команда становится обладателем Кубка Гагарина.

Матчи между СКА и «Локомотивом» в прошедшем сезоне были невероятно упорными. Честная борьба, профессионализм команд и искренние эмоции на льду — именно в таких матчах растут хоккеисты, именно на такие игры особенно любят ходить болельщики.

Персонально поздравляю Игоря Валерьевича Никитина. Прекрасно знаю этого специалиста, мы вместе работали в сборной России, в том числе и на «золотой» Олимпиаде в Пхёнчхане. Для него это уже не первая победа: знаю, сколько сил он отдаёт работе, и очень за него рад.

Уверен. что следующий сезон станет ещё ярче. СКА, как и всегда, готов к серьёзной борьбе за Кубок Гагарина, и мы верим, что соперничество, в том числе и с «Локомотивом» будет и дальше поднимать планку российского хоккея», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.