«Ярославль заслужил Кубок Гагарина!» Губерниев поздравил «Локомотив» с трофеем КХЛ

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поздравил «Локомотив» с завоеванием первого в своей клубной истории Кубка Гагарина.

«Ярославль заслужил Кубок Гагарина! «Локомотив» — браво, молодцы! «Трактор» — достойно, не унывать! Роскошный финал! Хоккей в России больше, чем хоккей!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.