Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Ярославский клуб обыграл челябинский «Трактор».

«Достойная победа, к которой ребята шли весь сезон. Первый кубок, завоёванный в КХЛ. Для истории «Локомотива» это самый запоминающийся трофей! Можно только поздравить и похвалить, больше у меня слов нет», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.