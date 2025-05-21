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Видео победного гола в финале Кубка Гагарина — 2025

Видео победного гола в финале Кубка Гагарина — 2025
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В Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина. Победную шайбу ярославцев на девятой минуте первого овертайма забросил нападающий Максим Шалунов.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

32-летний форвард получил передачу возле пятака из-за ворот и неотразимо бросил в касание.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео главного гола КХЛ сезона-2024/2025:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На пути к успеху команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).

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