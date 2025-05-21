Видео победного гола в финале Кубка Гагарина — 2025

В Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина. Победную шайбу ярославцев на девятой минуте первого овертайма забросил нападающий Максим Шалунов.
32-летний форвард получил передачу возле пятака из-за ворот и неотразимо бросил в касание.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео главного гола КХЛ сезона-2024/2025:
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На пути к успеху команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).
- 21 мая 2025
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