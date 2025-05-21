Видео: рукопожатие игроков «Локомотива» и «Трактора» после финала Кубка Гагарина
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Ярославский «Локомотив» благодаря победе на домашнем льду в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина – 2025 над челябинским «Трактором» в овертайме (2:1 ОТ, 4-1) впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4) 1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5) 2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)
По завершении встречи на льду состоялась традиционная церемония рукопожатия между хоккеистами и тренерами команд. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба «Трактора» в телеграм-канале.
В основное время голом в составе «Локомотива» отметился Мартин Гернат, в составе «Трактора» отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу на свой счёт записал Максим Шалунов.
Напомним, «Локомотив» уступил в первом матче финальной серии со счётом 1:2, а затем выиграл четыре встречи подряд.
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