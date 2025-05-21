Видео: рукопожатие игроков «Локомотива» и «Трактора» после финала Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» благодаря победе на домашнем льду в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина – 2025 над челябинским «Трактором» в овертайме (2:1 ОТ, 4-1) впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

По завершении встречи на льду состоялась традиционная церемония рукопожатия между хоккеистами и тренерами команд. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба «Трактора» в телеграм-канале.

В основное время голом в составе «Локомотива» отметился Мартин Гернат, в составе «Трактора» отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу на свой счёт записал Максим Шалунов.

Напомним, «Локомотив» уступил в первом матче финальной серии со счётом 1:2, а затем выиграл четыре встречи подряд.