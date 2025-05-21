Игроки «Локомотива» качают на руках главного тренера Игоря Никитина. Видео

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

После победы игроки «Локомотива» стали качать главного тренера Игоря Никитина. Для специалиста это второй Кубок Гагарина в карьере. Первый трофей Никитин завоевал в 2019 году с ЦСКА.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.