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Игроки «Локомотива» качают на руках главного тренера Игоря Никитина. Видео

Игроки «Локомотива» качают на руках главного тренера Игоря Никитина. Видео
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

После победы игроки «Локомотива» стали качать главного тренера Игоря Никитина. Для специалиста это второй Кубок Гагарина в карьере. Первый трофей Никитин завоевал в 2019 году с ЦСКА.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

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