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Видео награждения игроков и тренеров «Локомотива» золотыми медалями КХЛ

Видео награждения игроков и тренеров «Локомотива» золотыми медалями КХЛ
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

«Локомотив» впервые в клубном истории стал обладателем Кубка Гагарина. Игроки и тренерский штаб ярославского клуба были награждены золотыми медалями. Лучший игрок плей-офф Александр Радулов и капитан «Локомотива» Александр Елесин вместе подняли главный трофей КХЛ над головой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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