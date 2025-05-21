Видео награждения игроков и тренеров «Локомотива» золотыми медалями КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

«Локомотив» впервые в клубном истории стал обладателем Кубка Гагарина. Игроки и тренерский штаб ярославского клуба были награждены золотыми медалями. Лучший игрок плей-офф Александр Радулов и капитан «Локомотива» Александр Елесин вместе подняли главный трофей КХЛ над головой.

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