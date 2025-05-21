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«Ярославль, это ваша победа!» ФХР поздравила «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина

«Ярославль, это ваша победа!» ФХР поздравила «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина
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Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в телеграм-канале опубликовала поздравления в адрес ярославского «Локомотива» с победой в Кубке Гагарина — 2025. Сегодня, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

«Ярославский клуб в огненном овертайме вырвал победу 2:1 у челябинского «Трактора» в пятом матче финальной серии — и впервые в истории забрал кубок.

MVP — Александр Радулов, главный бомбардир «Локомотива» и безусловная звезда.

Наши поздравления победителям и призёрам, тренерам и, конечно, болельщикам. Ярославль, это ваша победа!» — сказано в публикации.

На пути к успеху команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).

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