«Ярославль, это ваша победа!» ФХР поздравила «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в телеграм-канале опубликовала поздравления в адрес ярославского «Локомотива» с победой в Кубке Гагарина — 2025. Сегодня, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.
«Ярославский клуб в огненном овертайме вырвал победу 2:1 у челябинского «Трактора» в пятом матче финальной серии — и впервые в истории забрал кубок.
MVP — Александр Радулов, главный бомбардир «Локомотива» и безусловная звезда.
Наши поздравления победителям и призёрам, тренерам и, конечно, болельщикам. Ярославль, это ваша победа!» — сказано в публикации.
На пути к успеху команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).
- 21 мая 2025
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