Видео награждения игроков и тренеров «Трактора» серебряными медалями КХЛ
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4) 1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5) 2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)
Игроки и тренерский штаб челябинского «Трактора» были награждены серебряными медалями. Отметим, что это был второй финал челябинского клуба, у которого ещё нет Кубка Гагарина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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