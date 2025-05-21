«Трактор» показал эмоции игроков на скамейке после поражения в финале Кубка Гагарина

Пресс-служба «Трактора» показала эмоции игроков челябинской команды на скамейке после поражения в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги от ярославского «Локомотива» (1:2 ОТ, 1-4).

Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

В основное время голом в составе «Локомотива» отметился Мартин Гернат, в составе «Трактора» отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу на свой счёт записал Максим Шалунов.

Напомним, «Локомотив» уступил в первом матче финальной серии со счётом 1:2, а затем выиграл четыре встречи подряд.