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Михаил Сергачёв поздравил Радулова, Симашева и Бута с победой в Кубке Гагарина

Михаил Сергачёв поздравил Радулова, Симашева и Бута с победой в Кубке Гагарина
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Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил своих друзей — игроков ярославского «Локомотива» Александра Радулова, Даниила Бута и Дмитрия Симашева — с победой в Кубке Гагарина — 2025. Вчера, 21 мая, железнодорожники обыграли челябинский «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

«С победой, мужики!!!» — написал Сергачёв, тегнув вышеупомянутых хоккеистов.

Примечательно, что в этом же посте Сергачёв выложил видео с трибуны арены в Ярославле, что свидетельствует о том, что звезда НХЛ лично присутствовал на этой игре.

Отметим, что 38-летний Александр Радулов был признан самым ценным игроком завершившегося плей-офф.

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