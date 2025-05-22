Михаил Сергачёв поздравил Радулова, Симашева и Бута с победой в Кубке Гагарина

Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил своих друзей — игроков ярославского «Локомотива» Александра Радулова, Даниила Бута и Дмитрия Симашева — с победой в Кубке Гагарина — 2025. Вчера, 21 мая, железнодорожники обыграли челябинский «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

«С победой, мужики!!!» — написал Сергачёв, тегнув вышеупомянутых хоккеистов.

Примечательно, что в этом же посте Сергачёв выложил видео с трибуны арены в Ярославле, что свидетельствует о том, что звезда НХЛ лично присутствовал на этой игре.

Отметим, что 38-летний Александр Радулов был признан самым ценным игроком завершившегося плей-офф.